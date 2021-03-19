Николаевцы пожаловались, что в детской поликлинике № 2, которая находится по улице Космонавтов, уже не первый год протекает крыша.

Об этом написала Татьяна Шкурат в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

«Почему такую хорошую поликлинику довели до такого состояния? Большой район нуждается в этой поликлинике, именно в этом помещении (где были бы все нужные врачи в одном месте). Нынешнему руководству смотрю наплевать, в каком она состоянии? Неужели в сложившейся ситуации во всей стране с пандемией не возможно создать нормальные условия для людей и врачей? Течёт крыша уже не первый год, а никому нет до этого дела. Почему не решается эта проблема? Как оказалось, крыша течёт не в одном месте. Прошу отремонтировать крышу в кратчайшие сроки», — написала женщина.

Ранее сообщалось, что в Николаеве жители нескольких многоквартирных домов самостоятельно пытаются решить проблему регулярных подтоплений подвала из-за грунтовых и сточных вод.