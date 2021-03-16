В Николаеве жители нескольких многоквартирных домов самостоятельно пытаются решить проблему регулярных подтоплений подвала из-за грунтовых и сточных вод.

Об этом идет речь в сюжете телеканала «Суспільне: Миколаїв».

Один из таких домов находится в микрорайоне Северный по адресу Архитектора Старова, 4.

— Постоянно в подвале этого дома собирается вода: идет дождь или тает снег. И результат уже на лицо, потому что в квартирах на первом этаже влажные стены, грибок — потоки воды идут сюда. Плюс в подвале из-за того, что собирается вода, завелись огромные насекомые, комары-мутанты, которые тоже достают жителей, — рассказывает жительница дома Галина Миряха.

Вода в подвал попадает с улицы. Также здесь высокий уровень грунтовых вод, о чем свидетельствует никогда не высыхающая лужа в специально обустроенном приямке.

— Первое, что мы сделали — установили в приямке поплавковый насос, который автоматически включается и откачивает воду, которая собирается в подвале, в городскую канализацию. После того, как мы установили насос, жалоб от жителей первых этажей не поступает, — рассказал глава ОСМД Александр Лисай.

В доме на Генерала Карпенко, 31 похожая ситуация. Пятиэтажку построили в конце 60-х годов. Сезонные грунтовые воды для жильцов дома — привычная вещь.

— Зимой-весной, обычно, когда тает снег, бывает такое. Летом, конечно, более сухо, поскольку температура воздуха высокая. У нас стоял насос, который постоянно откачивал воду. Сейчас он вышел из строя. В перспективе планируем купить новый, но в перспективе хотелось бы придумать что-то другое, типа дренажа или что-то подобное. Потому что постоянно подтапливает, — рассказала замначальница управляющей компании «Лески-М» Анна Гоголицина.

В департаменте ЖКХ Николаевского горсовета о проблеме знают. Там заявили, что это «реальность, под которую нужно подстраиваться».

— Грунтовые и сезонные воды — это природное явление. И это объективная реальность, с которой не столько нужно бороться, сколько подстраиваться под нее. С такими явлениями надо бороться локальными средствами. Там всем рекомендуем делать приямок и откачивать воду, — отметил замдиректора ДЖКХ Александр Репин.

Ранее сообщалось, что в подвале четырехэтажного многоквартирного дома в Николаеве пара бомжей оборудовала себе жилье. Они сделали свет, импровизированную кухню, спальное место, установили ведро вместо туалета и используют техническую воду.