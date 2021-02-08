Жители Ингульского района Николаева создали ОСМД и пытаются юридически разорвать отношения с управляющей компанией «Місто для людей».

Активист, советник губернатора по вопросам борьбы с коррупцией Денис Жело сообщил, что руководство управляющей компании с октября 2020 года под вымышленными предлогами отказывается подписывать акты передачи домов органам управления ОСМД.

В объединение вошли жильцы домов по по улице Космонавтов, 74 А, 124 и ул. Нагорной, 87/1. Люди жалуются, что МДЛ неэффективно выполняло свои функции, а в результате его работы даже затопило подвальное помещение канализационными стоками.

Денис Жело отметил, что согласно пункту 34 договора между Департаментом ЖКХ и «Місто для людей», если жители решат создать ОСМД и уведомят МДЛ о своём решении взять дом в своё управление, то действие этого договора прекращается через два месяца после получения соответствующего уведомления.

«Скандальная управляющая компания умышленно блокирует хозяйственную деятельность новосозданных ОСМД и продолжает шантажировать людей отключением электричества, запугивает начислением вымышленных долгов и судебными процессами», — отметил Денис Жело.

Он написал, что 9 февраля по этому поводу состоится встреча с руководством города.

Ранее сообщалось, что жители многоквартирного дома по Николаевской, 12а пытаются отказаться от услуг управляющей компании «Мiсто для людей», однако не могут найти ее представителей, чтобы расторгнуть договор.

Также сообщалось, что коллекторы, действующие в интересах управляющей компании «Місто для людей — Миколаїв», требуют от жильцов дома по адресу Новостройная, 1 погасить задолженность по двойным платежкам, угрожая взыскать через суд сумму в 5 раз больше нынешней.

Напомним, что 10 февраля 2020 года мэр Николаева Александр Сенкевич поручил директору Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Сергею Кореневу разобраться в ситуации, когда жители города получают платежки с насчитанной от двух разных организаций платой за обслуживание их дома. Однако, спустя месяц, горожане снова получили двойные платежки за коммунальные услуги. В частности, жильцам дома по адресу Новостройная, 1 пришли платежки от ЖЭКа «ДЭЗ «Океан» и от управляющей компании «Місто для людей — Миколаїв».

После этого, Сергей Коренев рассказал, что на сегодняшний день ситуация с двойными платёжками рассматривается в суде и, предположительно, разрешится весной этого года. В конце мая 2020 года директор Департамента ЖКХ рассказал, что рассмотрение ситуаций с двойными платёжками в суде может растянуться на все лето.