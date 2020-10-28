Жители многоквартирного дома по Николаевской, 12а пытаются отказаться от услуг управляющей компании «Мiсто для людей», однако не могут найти ее представителей, чтобы расторгнуть договор.

Об этом один жильцов дома Станислав Дегтярёв сообщил в Facebook-группе Contact Center при Николаевском горсовете.

Он рассказал, что жильцы не могут найти компанию ни по юридическому адресу, ни в отделениях «Мiсто для людей».

— Мы собранием совладельцев решили о прекращении работы с «Мiсто для людей Миколаїв». Все подготовили, но оказалось, что их отделения «в связи с карантином» закрыты. Ладно, идем в интернет, находим юрадрес компании, приходим по этому адресу, а там сообщают, что этой компании там нет, и уже очень давно нет. Идем дальше — звоним им на горячую линию, с боем выясняем, что заказные письма можно отправить по адресу Херсонское шоссе, 115. Отправляем заказное письмо с описанием (все как положено), тратим деньги, получаем результат — никто это письмо не получил, — поделился мужчина.

Он добавил, что компания совершенно не выполняет условия договора и, по мнению жильцов, являются мошенником.

— Берет деньги, не выполняет заявки — на текущий момент порядка 20 заявок из дома не отработаны, хотя это срочные аварийные заявки, — добавил он.

Ранее сообщалось, что коллекторы, действующие в интересах управляющей компании «Місто для людей — Миколаїв», требуют от жильцов дома по адресу Новостройная, 1 погасить задолженность по двойным платежкам, угрожая взыскать через суд сумму в 5 раз больше нынешней.

Напомним, что 10 февраля 2020 года мэр Николаева Александр Сенкевич поручил директору Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Сергею Кореневу разобраться в ситуации, когда жители города получают платежки с насчитанной от двух разных организаций платой за обслуживание их дома. Однако, спустя месяц, горожане снова получили двойные платежки за коммунальные услуги. В частности, жильцам дома по адресу Новостройная, 1 пришли платежки от ЖЭКа «ДЭЗ «Океан» и от управляющей компании «Місто для людей — Миколаїв».

После этого, Сергей Коренев рассказал, что на сегодняшний день ситуация с двойными платёжками рассматривается в суде и, предположительно, разрешится весной этого года. В конце мая 2020 года директор Департамента ЖКХ рассказал, что рассмотрение ситуаций с двойными платёжками в суде может растянуться на все лето.