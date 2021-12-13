Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что в области работает сельхозпредприятие «Промінь», которое является лидером по надою молока в Украине.

Об этом речь шла в понедельник, 13 декабря, в ходе публичного отчета чиновника, передает корреспондент НикВести.

Он пояснил, что несмотря на COVID, в область удалось привлечь капитальные инвестиции.

— Прямые капитальные инвестиции на 411 миллионов (долларов США — прим.) за этот год, это существенный рост. Мы видим основные предприятия, которые сейчас реализуют свои проекты. Это лидер по молоку, по надою молока в Украине, это СТОВ «Промінь», которым удалось ввести в эксплуатацию, — сказал Виталий Ким.

Отметим, что в презентации чиновника указали, что показатели СТОВ «Промінь» — 20,8 тысяч тонн молока в год, стоимость проекта — 212,1 миллиона гривен.

При этом в июне Ассоциации производителей молока составила свой ТОП-10 молочных ферм Украины, где СТОВ «Промінь» оказался на третьем месте.

Также сегодня Виталий Ким заявил, что областная власть ждет, что горсовет Николаева направит субвенцию на развитие областного коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт».