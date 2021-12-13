Исполняющий обязанности директора областного коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Петр Кызым не озвучил сумму, которую хотят привлечь в качестве субвенции из бюджета Николаева.

Об этом речь шла в понедельник, 13 декабря, в ходе заседания комиссии областного совета по вопросам ЖКХ передают НикВести.

Вопрос озвучил депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционной платформы — За життя» Максим Невенчанный.

— Все равно Николаевский горсовет будет рассматривать этот вопрос. Под что? — спросил Максим Невенчанный. — Когда вопросы поднимались, то это было на содержание предприятия. На сейчас у предприятия тяжелые времена, минусовый баланс. Идет зима, нужен химреагент. Также до меня пописали контракты на некоторое оборудование, это тоже нужно закрывать. Пытаемся выйти из этой ситуации… Формировать сейчас бизнес-план, это было бы некорректно. Писать непонятно что, поймите меня правильно, но нужно закрыть большую долговую яму. Нужно сделать определённые коррективы в самом предприятии, только после этого можно будет делать бизнес-план. Чтобы сейчас я не написал или не придумал — это будут только бравурные высказывания с моей стороны. — пояснил Петр Кызым.

При этом он указал, что денег для нормализации работы предприятия у бюджетов области и города нет.

— Хотим попасть в программу «Большое Строиительство», ведь в городе и области нет таких денег для обновления перрона и взлётно-посадочной полосы. Я это прекрасно понимаю, нужны миллиарды на эти цели, — сказал Петр Кызым.

Сегодня Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что областная власть ждет, что горсовет Николаева направит субвенцию на развитие областного коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт».