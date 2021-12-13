С января украинцы возрастом 60 лет и старше смогут потратить полученную от государства 1 тысячу гривен на социальные нужды.

Об этом в Twitter сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

— Программа «єПідтримка» будет расширяться, чтобы ею могли воспользоваться больше украинцев. Граждане в возрасте 60+ смогут уже с января потратить 1 тысячу гривен на социальные нужды, в частности, на покупку лекарств. Условие: полная вакцинация против COVID-19. Чиновники получили необходимые поручения, — сообщил Владимир Зеленский.

На селекторном совещании под председательством президента говорилось, что в январе 2022 года расширится список товаров и услуг, которые можно будет приобрести на 1 тысячу гривен, предоставленную государством каждому украинцу, получившему полный курс прививок.

— С 19 декабря полностью вакцинированным украинцам будет начислена одна тысяча гривен. Они смогут потратить эти средства на направления, наиболее пострадавшие от пандемии — записаться в спортзал, пойти в кинотеатр, музей или на концерт, купить билет на поезд или самолет, приобрести книги. В то же время, прислушавшись к пожеланиям наших граждан преклонного возраста, для которых важна поддержка здоровья, в частности в условиях пандемии, было принято решение добавить в перечень доступных товаров еще и лекарства, — отметил Владимир Зеленский.

Глава государства выразил убеждение, что такой шаг увеличит количество прививок против COVID-19 среди пожилых людей, а также будет способствовать лечению и профилактике других заболеваний.

В настоящее время Министерство цифровой трансформации дорабатывает технические возможности для того, чтобы покупка лекарств за предусмотренные за прививку средства стала доступна с января следующего года.

Как сообщалось, оформление карты для выплаты одной тысячи гривен за вакцинацию против коронавируса будет бесплатным. Программа «еПоддержка» должна заработать вовремя.

Ранее стало известно, что деньги будут своеобразным депозитом, который можно будет потратить на определенный перечень услуг.