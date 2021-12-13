Оформление карты для выплаты одной тысячи гривен за вакцинацию против коронавируса будет бесплатным. Программа «еПоддержка» должна заработать вовремя.

Об этом 12 декабря сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, с 19 декабря по инициативе президента стартует программа «еПоддержка» по выплате 1000 гривен полностью вакцинированным людям. Премьер уверяет, что правительство уже приняло все необходимые решения, чтобы программа заработала в срок.

— На первом этапе проект будет доступен украинцам в приложении «Дія». Подать заявку можно будет в несколько кликов при наличии «зеленого» сертификата, – рассказал он.

Для получения выплат гражданам нужно будет сформировать виртуальную карту на выбор в удобном банке-партнере. Этот процесс – бесплатный.

После начисления 1000 грн средства можно будет использовать на определенный перечень услуг. Таким образом, как уточняет Денис Шмыгаль, украинцы поддержат бизнес, который испытал наиболее ощутимые негативные последствия пандемии.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что все вакцинированные от коронавируса двумя дозами смогут получить 1000 гривен для посещения культурного мероприятия или путешествий по Украине. Позже стало известно, что деньги будут своеобразным депозитом, который можно будет потратить на определенный перечень услуг.