А вы уже готовы к Новому году? Санта Милоан полностью готов! Мешок подарков уже собран, а в нем чего только нет! И 13-й айфон, и телевизор со Smart TV, и айпад, и кофемашина, и робот-пылесос! А еще очень много промокодов и скидок на займы Милоан. Без подарка не останется ни один участник!

Как получить подарок от Санта Милоан? Условия акции

Чтобы принять участие в предновогоднем розыгрыше, нужно оформить кредит на карту в период с 13 по 31 декабря 2021 года.

Если вы новый клиент, для оформления займа понадобится: паспорт, ИНН, банковская карта, а также телефон и почта для связи.

На главной странице miloan.ua выберите сумму и срок займа. Пройдите регистрацию и заполните анкету. Подтвердите личность с помощью фото или BankID. Пройдите верификацию карты. Дождитесь результата обработки заявки. Подпишите кредитный договор и получите деньги на карту.

Зарегистрированным клиентам, которые уже брали микрозаймыв нашей компании, можно в несколько кликов подать заявку из личного кабинета.

После того как заявку одобрят, вы автоматически станете участником акции. Система предложит сыграть в небольшую игру, по окончанию которой вы получите свой новогодний подарок.

Что можно выиграть в акции Санта Милоан?

Главный приз акции — 100 000 гривен. Он будет разыгрываться среди всех участников в конце декабря. Победителем может стать только один человек.

Список подарков от Санта Miloan, которые можно выиграть в новогодней игре, включает:

Apple iPhone 13 128GB или 30 000 гривен;

Apple iPad Air 10.9'' 64Gb или 15 000 гривен;

электросамокат Ninebot E22E или 15 000 гривен;

телевизор Samsung 43" 4K UHD Smart TV или 15 000 гривен;

квадрокоптер DJI Mavic Mini Fly More Combo или 15 000 гривен;

кофемашину DeLonghi ECAM или 15 000 гривен;

стиральную машину Electrolux или 12 000 гривен;

наушники Sony ил 10 000 гривен;

колонку Marshall Loudspeaker Acton II или 10 000 гривен;

робот-пылесос Samsung или 10 000 гривен;

Apple Watch или 10 000 гривен.

Помимо этого в мешке Санта Милоан есть смартфон Samsung Galaxy A32, кухонный комбайн, фотоаппарат, блендер, наушники Apple AirPods, мультиварка, смарт-часы, капельная кофеварка, гриль, блендер. Стоимость этих призов находится в пределах 3000-8000 гривен. Участник акции сам выбирает, что ему нужнее: техника или денежный приз. Помимо этого, в игре можно выиграть промо-код на скидку от -30% до -99,9%.

А вы хотите 100 тысяч гривен к Новому году? На путешествие или долгожданный ремонт? Скорее оформляйте кредит на сайте Милоан и, возможно, в этот раз удача улыбнется именно вам!