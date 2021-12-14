Капитализация компании Apple приблизилась к отметке в 3 триллиона долларов.

Об этом сообщает CBS News в понедельник, 13 декабря.

На торгах сегодня акции компании подорожали на 1%, в результате капитализация корпорации достигла 2,96 триллиона долларов. Теперь Apple находится в шаге от того, чтобы стать первой компанией США, капитализация которой достигнет 3 трлн долларов.

Как отмечает канал, стоимость корпорации превысит ВВП таких стран, как Британия и Индии - по 2,9 триллиона, а также России — 1,6 триллиона долларов. Компания также опередила американских технологических гигантов Microsoft (2,6 триллиона), Alphabet (1,9 триллиона) и Amazon (1,7 триллиона долларов).

Напомним, компания Apple подала в суд на израильскую компанию, помогавшую правительствам и правоохранительным органам иностранных стран взламывать смартфоны iPhone для получения информации об их владельцах и следить за ними.