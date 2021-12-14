Объединенные Арабские Эмираты стали первой страной в мире, официально внедрившей национальную рабочую неделю, которая короче стандартных пяти дней.

Об этом сообщает MY MODERN MET.

Начиная с января 2022 года, в ОАЭ будет введена рабочая неделя продолжительностью четыре с половиной дня, а выходные дни будут начинаться в полдень в пятницу и продолжаться до воскресенья. Изменения также коснутся часов работы: с понедельника по четверг рабочий день теперь будет начинаться в 7:30 утра и заканчиваться в 15:30, а в пятницу — с 7:30 утра до 12:00 дня.

Этот переход также знаменует собой изменение традиционной рабочей недели, принятой в большинстве стран Ближнего Востока. Обычно сотрудники работают с воскресенья по четверг, а пятница и суббота остаются на выходные, что позволяет использовать полный выходной день для соблюдения религиозных обрядов мусульманской молитвы в пятницу.

— Принятие гибкой системы работы позволит ОАЭ быстро реагировать на возникающие изменения и повысит благосостояние на рабочем месте, — говорится в заявлении Эмиратского информационного агентства.

Кроме того, правительство ОАЭ надеется, что новые длинные выходные будут способствовать балансу между работой и личной жизнью, а также улучшению социального благополучия своих сотрудников. В связи с изменениями пятничные проповеди и молитвы в ОАЭ будут проводиться после 13:15 вместо традиционного полудня. Сотрудники также смогут работать дома по пятницам или изменять свой рабочий график.

В настоящее время изменения касаются только сотрудников федерального правительства, хотя вполне вероятно, что их примеру последуют и предприятия частного сектора. Несколько школ и университетов уже объявили о том, что они изменят свое расписание в соответствии с новой рабочей неделей.

Также правительство Испании утвердило пилотный проект, который на национальном уровне введет четырехдневную рабочую неделю.