Сенат США вслед за Палатой представителей принял законопроект о политике и бюджете в сфере обороны NDAA-2022, предусматривающий выделение на оборонные нужды 768,2 миллиарда долларов, а также содержит положения о поддержке Украины и сдерживании РФ.

Голосование в верхней палате Конгресса США состоялось в среду, сообщает Укринформ.

Всего 89 законодателей поддержали законопроект, десять высказались против.

Оборонный бюджет в этом году рассматривался необычно долго из-за ряда противоречий, возникших среди законодателей.

Документ предусматривает выделение $740 миллиардов непосредственно на нужды Пентагона, что превышает на $25 миллиардов запрос, поданный сначала президентом Джо Байденом. Остальные средства будут выделяться на сопутствующие программы, которые будут определять, в частности, оборонную политику США за рубежом.

Среди других положений NDAA-2022 предусматривает выделение в следующем году Украине оборонной помощи в размере $300 миллионов. В то же время, документ не содержит поправки относительно введения обязательных санкций против российского проекта «Nord Stream 2», которая была утверждена Палатой представителей.

Из бюджета США будет израсходовано $4 миллиарда на Европейскую инициативу сдерживания, направленную на противодействие российской агрессии, а также $150 миллионов на сотрудничество в сфере безопасности в регионе Балтии.

Кроме того, документ продолжает ограничение сотрудничества между США и Россией в военной сфере, запрещает выделять какие-либо средства или осуществлять деятельность, которая будет признавать суверенитет РФ над украинским Крымом.

Законопроект также содержит норму, обязывающую министра обороны США и государственного секретаря предоставлять регулярные отчеты Конгресса об операциях и кампаниях влияния России, направленные против союзников и партнеров США. Правительство обязано также отчитываться о мерах противодействия таковой деятельности РФ.

Как сообщалось, на днях в Украину доставят последний транш оборонной помощи от США на 60 млн долларов, в том числе стрелковое оружие и боеприпасы.