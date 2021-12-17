Президент США Джо Байден в четверг подписал принятую Конгрессом резолюцию о повышении долгового лимита США на $2,5 триллиона, что позволяет избежать дефолта страны по государственному долгу.

Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома.

— Президент утвердил в четверг, 16 декабря… резолюцию SJ. Res. 33, которая определяет полномочия по увеличению лимита долга на 2,5 триллиона долларов, — говорится в документе.

Это означает, что Соединенные Штаты могут избежать дефолта, по крайней мере, до 2023 года.

Напомним, сенат США вслед за Палатой представителей принял законопроект о политике и бюджете в сфере обороны NDAA-2022, предусматривающий выделение на оборонные нужды 768,2 миллиарда долларов, а также содержит положения о поддержке Украины и сдерживании РФ.