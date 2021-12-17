За 10 месяцев текущего года Украину покинули и не вернулись более 600 тысяч украинцев, этот показатель вызывает беспокойство, ведь является самым большим за последние 11 лет.

Как свидетельствуют данные Opendatabot, в период после 2014 года ежегодное количество невозвратных заметно снизилось.

— В первой половине десятых годов Украина ежегодно теряла около полумиллиона человек. После 2014 года ежегодное количество невозвращенных заметно снизилось, но счет все равно шел на сотни тысяч, – отмечается в сообщении.

Всего с 2011 по 2020 годы в Украину не вернулись 2,6 миллиона наших сограждан. Судя по показателям 2021 года можно ожидать, что если в ноябре – декабре не будет массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3,3 миллиона человек.

Работники из Украины в течение 2013-2018 годов обеспечили средний ежегодный рост экономики Польши на 0,5% — это одна седьмая (13%) от общей динамики ВВП страны за этот период.