В Николаеве государственное предприятие Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря»-«Машпроект» испытает двигатели на водородном топливе.

Для работ будет создан специальный стенд, который будет готов осенью 2022 года, сообщили на странице предприятия в Facebook.

— В научно-исследовательском отделении ГП «Зоря»-«Машпроект» будет создан специализированный испытательный стенд, который будет вовлечен в реализации программы предприятия по развитию водородных технологий, — говорится в сообщении.

По информации компании, стенд нужен для обеспечения работ по созданию камеры сгорания газотурбинных двигателей, которые работают на газо-водородном и чистом водородном топливе.

Так, завершить работы по созданию стенда планируется в четвертом квартале 2022-го года, а создать рабочий образец камеры сгорания — в 2023 году.

Сейчас ООО «Энерготехпром» ведутся работы по проектированию стенда. Работы по его строительству начнутся в феврале 2022-го года после утверждения проекта.

Напомним, что ГП «Зоря»-«Машпроект» и АО «Одесский припортовый завод» подписали договор на производство оборудования для модернизации агрегата перекачки аммиака. Сумма договора составляет более 130 миллионов гривен.