В Украине в январе 2021-го из-за подорожания газа для хлебопекарной отрасли могут начаться перебои со снабжением хлебом, стоимость голубого топлива для них к началу следующего года составит 52 гривен за кубометр.

При этом резко поднять цены на хлебобулочные изделия не удастся — уже подписаны контракты с ритейлерами. Как результат, некоторым предприятиям придется закрыться или работать с убытком.

Об этом со ссылкой на заявление Ассоциации хлебопекарной отрасли сообщает издание ЭП .

Всего в ассоциацию входят 85 предприятий.

Они распространили в СМИ письмо президенту Владимиру Зеленскому. Просят дать возможность покупать газ по льготной цене, как это делают поставщики тепла и горячей воды.

— Такое положение вещей в ближайшее время неотвратимо спровоцирует перебои в производстве хлеба и его поставках в торговые учреждения, неизбежно возникновение социального напряжения в обществе и других негативных последствий экономического и социального характера, — написали в обращении.

Речь идет о 10-12 млн. кубометров газа в месяц. Отметим, что в своем производстве хлебопекарные используют газ. Из-за рекордного взлета цен на энергоресурсы себестоимость производства резко увеличилась. Это может привести к резкому удорожанию продукции или закрытию части предприятий.

Кроме того, Украина может столкнуться с дефицитом качественной муки для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий. По словам изготовителей, первые признаки его наблюдаются. Это может привести к серьезному удорожанию хлеба.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины направила Кабинету министров Украины отчет по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере.