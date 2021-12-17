Служба безопасности Украины направила Кабинету министров Украины отчет по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере.

Согласно тексту сообщения, который редакции ZN.UA передали источники в правительстве, Украина в шаге от остановки теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают отоплением целые регионы из-за критически низких запасов угля.

— Одним из негативных явлений при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗУ) 2021-2022 является непринятие надлежащих мер по накоплению угля на складах ТЭС/ТЭЦ. В частности, на 01.12.2021 на складах находится 486,2 тысяч тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тысяч тонн (отклонение — 2146,5 тысяч тонн), что в свою очередь свидетельствует о критическом запасе указанного топлива, — сказано в отчете.

Подчеркивает Служба и то, что под угрозой отсутствия отопления оказались целые регионы, которые обеспечиваются некоторыми ТЭС и ТЭЦ:

Славянская ТЭС имеет в 50 раз ниже необходимого запаса угля

Луганская ТЭС имеет в четыре раза ниже минимально необходимых запасов

Черниговская ТЭЦ — запасы в пять раз ниже нормы

Дарницкая ТЭЦ вообще не имеет запасов

СБУ предупреждает правительство, что такая ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона. Это, в свою очередь, может привести к «чрезвычайным событиям техногенного характера, росту социальной напряженности среди населения и дискредитации органов государственной власти».

— Украина вошла в зимний сезон 2021/2022 с довольно скромными запасами угля и газа. Эксперты начали бить в набат еще летом. Но в правительстве никто не торопился с решением этих проблем, — пишет издание.

Напомним, в начале ноября на складах ТЭС оставалось меньше 500 тысяч тонн угля.