Запасы угля на складах энергогенерирующих компаний Украины в течение недели с 1 по 7 ноября сократились на 11,7% или 63,5 тысяч тонн — до 479,4 тысяч тонн.

Об этом сообщается на сайте Укрэнерго в понедельник, 8 ноября.

— По состоянию на утро 8 ноября общие запасы угля на складах ТЭС составляют 479,4 тыс. тонн. В частности, газового — 330,3 тыс. тонн и антрацитового — 149,1 тыс. тонн, — говорится в сообщении.

Наименьшие запасы угля зафиксированы на складах Приднепровской ТЭС ДТЭК Днепроэнерго (8,4 тысяч тонн), Ладыжинской ТЭС ДТЭК Западэнерго (11,6 тысяч тонн) и Углегорской ТЭС Центрэнерго (18,3 тысяч тонн).

Всего лишь за месяц — с 8 октября по 8 ноября — запасы на складах ТЭС сократились на 33,1% (на 236,7 тысяч тонн).

Как сообщалось, 2 ноября, с 14:00 Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт.