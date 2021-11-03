Сегодня, 2 ноября, с 14:00 Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт.

Об этом говорится в сообщении министерства энергетики Республики Беларусь.

По их информации, поставки осуществляются по запросу украинской стороны в рамках контракта о предоставлении аварийной помощи, о долгосрочных коммерческих контрактах (кроме заключенных ранее) в данном случае речь не идет.

На сайте Укрэнерго информация об этой поставке отсутствует. Источники ZN.UA подтверждают, что электроэнергия была предоставлена Украине, из-за одновременного аварийного ремонта сразу трех энергоблоков ДТЭК, который можно расценивать как своеобразный способ компании сэкономить уголь в условиях дефицита. Напомним, по состоянию на конец октября на складах украинских ТЭС и ТЭЦ накопленного угля было в четыре раза меньше планового количества.

Стоимость поставленной из Беларуси электроэнергии составила 80 долларов за МВт-час, то есть на 30% дешевле, чем действительная рыночная цена на внутреннем украинском рынке.

В свою очередь в компании «ДТЭК Энерго» назвали «попыткой переложить ответственность за провальную энергетическую политику страны с чиновников на энергетиков и шахтеров».

— Компания воспринимает надуманные обвинения системного оператора как часть политического давления в ответ на последовательную и принципиальную позицию относительно недопустимости импорта электроэнергии из России и Беларуси, — заявила «ДТЭК Энерго».

Напомним, Украина решила возобновить импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля.