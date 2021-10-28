С понедельника, 1 ноября, Украина возобновит импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на теплоэнергостанциях.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Решение было принято по итогам аукциона Укрэнерго на право импортировать электроэнергию в ноябре, на котором соответствующие мощности выкупила государственная компания Энергоатом.
Сообщается, что Энергоатом выкупил сечение для импорта из Беларуси в ноябре мощностью 885 из 900 доступных МВТ. Еще 15 МВт приобрело ООО Электро Комьюнити.
Ранее росСМИ сообщили, что Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) не стала продлевать эмбарго на импорт электроэнергии из систем Беларуси и РФ из-за угрозы ее нехватки.
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С понедельника, 1 ноября, Украина возобновит импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на теплоэнергостанциях.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Решение было принято по итогам аукциона Укрэнерго на право импортировать электроэнергию в ноябре, на котором соответствующие мощности выкупила государственная компания Энергоатом.
Сообщается, что Энергоатом выкупил сечение для импорта из Беларуси в ноябре мощностью 885 из 900 доступных МВТ. Еще 15 МВт приобрело ООО Электро Комьюнити.
Ранее росСМИ сообщили, что Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) не стала продлевать эмбарго на импорт электроэнергии из систем Беларуси и РФ из-за угрозы ее нехватки.