Родители учащихся лицея в Николаевской области пожаловались на отсутствие информации о подготовке к учебному году

Повреждённый Мураховский лицей Березнегуватской общины. Фото: облсовет

Родители учеников Мураховского лицея Березнегуватской общины заявили об отсутствии информации о подготовке учебного заведения к новому учебному году. По их словам, ремонт в лицее должен был начаться еще 1 июня, однако по состоянию на 24 июля работы так и не начались, а администрация не объяснила причин задержки.

Об этом шла речь во время 74-й внеочередной сессии Березнегуватского поселкового совета 29 июля, пишут «НикВести».

Вопрос подняла депутат Березнегуватского поселкового совета восьмого созыва Марина Полищук, которая вновь обратила внимание коллег на невыполнение её депутатского запроса от 15 мая.

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По словам Марины Полищук, за более чем два месяца она не получила ни ответа о выполнении запроса, ни промежуточной информации о его рассмотрении или возможном переносе сроков. В то же время 24 июля к ней повторно обратились родители учеников лицея.

— Я не имею права не объявить и не озвучить то, что пишут сегодня люди. Люди уже просто, скажем так, борются из-за того, что их не слышат, — сказала Марина Полищук.

В обращении родители отметили, что не располагают четкой информацией о подготовке учреждения к 2026/2027 учебному году. Им сообщали, что с 1 июня в лицей должна прийти подрядная организация для проведения ремонтных работ. Однако по состоянию на 24 июля работы, по словам родителей, не начались.

— Мы не видим начала работ и не получили никаких разъяснений относительно причин задержки и сроков их выполнения, — говорится в обращении.

Отдельно родители подчеркивают неопределенность в отношении организации обучения детей. Родители будущих первоклассников до сих пор не знают, будет ли сформирован первый класс. Те, чьи дети переходят в пятый класс, не имеют информации о классных руководителях и организации учебного процесса.

— К сожалению, администрация учебного заведения и ответственные лица не поддерживают надлежащую коммуникацию с родителями. Мы не получаем никаких официальных сообщений. Мы ничего не знаем, хотя до начала учебного года осталось совсем немного времени, — отметили родители.

По их словам, из-за отсутствия своевременной информации уже второй год подряд наблюдается отток учеников в другие учебные заведения. Родители, как они объясняют, вынуждены искать альтернативы, поскольку не понимают, где и в каких условиях будут учиться их дети.

Родители также пожаловались на сложности с получением ответов от администрации лицея. По их словам, их обращения перенаправляют к заместителю директора, который не может дать окончательный ответ или принять решение, тогда как директор в настоящее время находится в отпуске. Кроме того, по словам родителей, в учреждении не проводятся родительские собрания, а отчета директора они не слышали.

— Мы просим обеспечить открытый диалог с родителями, дать четкие ответы на вопросы, которые сегодня беспокоят каждую семью. Наши дети имеют право начать обучение в безопасном и подготовленном учебном заведении, а родители — своевременно получать достоверную информацию, — говорится в обращении.

Депутат попросила поселковый совет поддержать повторное рассмотрение депутатского запроса с учётом нового обращения родителей и предоставить ей информацию о результатах работы в установленные законодательством сроки.

В итоге депутаты должны были рассмотреть предложение о срочном выполнении мер, предусмотренных депутатским запросом, и предоставлении Марине Полищук письменного ответа.

Напомним, в 2025 году журналисты уже писали о ремонте Мураховского лицея. Тогда капитальный ремонт школы, пострадавшей в результате российского обстрела в 2022 году, подорожал на 6,58 миллиона гривен.

В марте 2025 года отдел образования, культуры, молодежи и спорта Березнегуватского поселкового совета заключил с ООО «Никопольская-СТК» дополнительный договор на ремонт лицея с пометкой «корректировка». Новый договор был заключен без проведения открытых торгов.

Основной договор на ремонт лицея на сумму 34,5 миллиона гривен был заключен еще в ноябре 2023 года. На момент заключения основного договора в лицее обучалось около 85 детей, хотя здание рассчитано на 200 учеников.