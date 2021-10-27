Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) не стала продлевать эмбарго на импорт электроэнергии из систем Беларуси и РФ из-за угрозы ее нехватки.
Об этом пишет российский «Интерфакс», ссылаясь на собеседника в Кабмине.
Информатор агентства утверждает, что решение уже принято, однако не представлено перед широкой публикой.
— Регулятор уже определился с решением — он не будет запрещать импорт из России и Белоруссии на ноябрь. Когда в сентябре принимали решение о запрете импорта на октябрь, говорили о том, что это не составляет угрозы энергосистеме и потребителям, а в дальнейшем будем определяться в зависимости от уровня подготовки к ОЗП, — приводит «Интерфакс» данные источника.
Вчера министерство энергетики сообщало, что запасы угля достигают 578,9 тысяч тонн при необходимом минимуме в 653,4 тысячи тонн.
Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) продлила на месяц запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и с территории России. Ограничение будет действовать до 1 ноября 2021 года.
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Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) не стала продлевать эмбарго на импорт электроэнергии из систем Беларуси и РФ из-за угрозы ее нехватки.
Об этом пишет российский «Интерфакс», ссылаясь на собеседника в Кабмине.
Информатор агентства утверждает, что решение уже принято, однако не представлено перед широкой публикой.
— Регулятор уже определился с решением — он не будет запрещать импорт из России и Белоруссии на ноябрь. Когда в сентябре принимали решение о запрете импорта на октябрь, говорили о том, что это не составляет угрозы энергосистеме и потребителям, а в дальнейшем будем определяться в зависимости от уровня подготовки к ОЗП, — приводит «Интерфакс» данные источника.
Вчера министерство энергетики сообщало, что запасы угля достигают 578,9 тысяч тонн при необходимом минимуме в 653,4 тысячи тонн.
Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) продлила на месяц запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и с территории России. Ограничение будет действовать до 1 ноября 2021 года.