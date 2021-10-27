Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) не стала продлевать эмбарго на импорт электроэнергии из систем Беларуси и РФ из-за угрозы ее нехватки.

Об этом пишет российский «Интерфакс», ссылаясь на собеседника в Кабмине.

Информатор агентства утверждает, что решение уже принято, однако не представлено перед широкой публикой.

— Регулятор уже определился с решением — он не будет запрещать импорт из России и Белоруссии на ноябрь. Когда в сентябре принимали решение о запрете импорта на октябрь, говорили о том, что это не составляет угрозы энергосистеме и потребителям, а в дальнейшем будем определяться в зависимости от уровня подготовки к ОЗП, — приводит «Интерфакс» данные источника.