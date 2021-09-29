Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) продлила на месяц запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и с территории России. Ограничение будет действовать до 1 ноября 2021 года.

Соответствующее решение было принято сегодня, 29 сентября, сообщает РБК-Украина.

Документ временно ограничивает доступную пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах на 2021 год, в части межгосударственных перетоков между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества, до 0 МВт.

Таким образом, запрещается импорт из Беларуси и с территории России, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества.

Напомним, с 1 октября в Украине тариф на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт-ч, будут снижены до 1,44 гривен за кВт (с нынешних 1,68 гривен — прим.). В то же время для тех украинских семей, потребляющих более 250 кВт-час в месяц, тарифы остаются без изменений.