За минувшие 11 месяцев текущего года в Украине зафиксировали спад производства яиц — выпустили 13,11 миллиарда штук, что на 13,5% меньше, чем в 2020 году.

Актуальные данные собирала Государственная служба статистики.

Так, сельхоз предприятия недосчитались 22,9% показателей прошлого года, получив 6,37 миллиарда яиц, а домашние хозяйстве снизили производство на 2,3% и отгрузили 6,74 миллиарда яиц.

В лидерах — Киевщина (3,03 миллиарда штук – на 5,1 меньше, чем в 2020), Черкащина (720,3 миллиона штук или на 4,4% ниже темпы производства, чем в минувшем году) и Винничина (678,7 миллиона штук или 13,3% меньше).

В аутсайдерах рейтинга находятся Луганская (73,5 миллиона штук), Одесская (129,7 миллиона штук) и Николаевская (146,2 миллиона штук) области.

Как сообщалось в сентябре, Ассоциация кондитеров утверждала, что в Украине продолжают снижаться объемы изготовления карамельной и шоколадной продукции.