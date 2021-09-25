Ассоциация кондитеров утверждает, что в Украине продолжают снижаться объемы изготовления карамельной и шоколадной продукции.

Об этом информирует издание «Гордон».

В июле этого года наблюдалось падение почти на 26% в сравнении с прошлогодними показателями, август подтвердил тенденцию снижением производства в 12,5%.

— Похожие темпы падения производства наблюдались разве что в 2014 году, но тогда это объяснялось закрытием российского рынка и началом войны, — сказал президент ассоциации Александр Балдинюк.

Одним из главным факторов, создавших такое положение на рынке, стала высокая цена на украинский сахар. Кроме сужения внутреннего производства, в первом полугодии 2021 Украина снизила импорт сладостей на 28%. В ассоциации кондитеров предполагают, что до конца года сладости подорожают еще на 5-7%.

Как сообщалось, собственник кондитерской студии «Pan Chocolatier» Николай Данцев хочет создать самый маленький музей шоколада в мире.