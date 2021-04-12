Кондитеры студии «Pan Chocolatier» в 2016 году

Собственник кондитерской студии «Pan Chocolatier» Николай Данцев хочет создать самый маленький музей шоколада в мире.

Об этом сообщают НикВести.

Николай Данцев рассказал, что самый маленький Музей шоколада в мире находится под Лондоном, он оформлен в виде телефонной будки, куда могут поместиться два человека. Музей шоколада, который планируется создать в Николаеве, будет находится в центре города. По словам Николая, экспонаты в музее будут периодически меняться.

— Арт-объект будет каждый день открываться и закрываться. Там можно будет почитать и посмотреть историю создания шоколада в мире. Также в музее будет освещена, и история создания шоколада в Николаеве. Например, когда-то в городе выпускались популярные среди жителей, конфеты «птичье молоко», — сказал Николай Данцев.

Николай Данцев — владелец кондитерской студии «Pan Chocolatier»

Предприниматель мечтает открыть и большой музей шоколада.

— Но это нужно покупать отдельно большое помещение на 200-300 квадратных метров и желательно, чтобы оно находилось в центре. А таких сейчас свободных локаций мало, — отметил Николай Данцев.

Реализовать свой проект, владелец шоколадной студии хочет уже после карантина за личный счет.

Самый большой музей шоколада в мире открыли в прошлом году на фабрике Lindt в Цюрихе (Швейцария) в виде фонтана.

Напомним, что на День города в Николаеве, в 2016 году, кондитеры студии «Pan Chocolatier» приготовили 109-метровую шоколадную «колбаску», замахнувшись на установление мирового рекорда. Целью мероприятия был сбор средств для 3-летней девочки, которая нуждалась в операции.





