Площадку для онлайн-торговли Rozetka ни при каких обстоятельствах не продадут предпринимателям-выходцам из РФ.

Такое обещание дал один из основателей компании Владислав Чечеткин, — пишет «НВ.

Совладелец акцентировал, что внимательно следит за ситуацией на рынке, чтобы недопустить продажу своих акций россиянам.

— Я думаю, что это провокационный вопрос, потому что я отслеживаю все сплетни и все слухи, и сплетен по поводу продажи россиянам Новой Почты или Rozetka не было, — подчеркнул Владислав Чечеткин.

Бизнесмен добавил, что Rozetka не получала предложений и от Альфа Групп российских олигархов Михаила Фридмана и Германа Хана.

— К Rozetka Альфа-Банк не обращался, как и в принципе другие бизнесы, которые имеют российские корни, — рассказал предприниматель.

Ранее сообщалось, площадка для торговли Rozetka проводит подготовку к выходу на IPO (первичное выставление акций).