Площадку для онлайн-торговли Rozetka ни при каких обстоятельствах не продадут предпринимателям-выходцам из РФ.
Такое обещание дал один из основателей компании Владислав Чечеткин, — пишет «НВ.
Совладелец акцентировал, что внимательно следит за ситуацией на рынке, чтобы недопустить продажу своих акций россиянам.
— Я думаю, что это провокационный вопрос, потому что я отслеживаю все сплетни и все слухи, и сплетен по поводу продажи россиянам Новой Почты или Rozetka не было, — подчеркнул Владислав Чечеткин.
Бизнесмен добавил, что Rozetka не получала предложений и от Альфа Групп российских олигархов Михаила Фридмана и Германа Хана.
— К Rozetka Альфа-Банк не обращался, как и в принципе другие бизнесы, которые имеют российские корни, — рассказал предприниматель.
Ранее сообщалось, площадка для торговли Rozetka проводит подготовку к выходу на IPO (первичное выставление акций).
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
Площадку для онлайн-торговли Rozetka ни при каких обстоятельствах не продадут предпринимателям-выходцам из РФ.
Такое обещание дал один из основателей компании Владислав Чечеткин, — пишет «НВ.
Совладелец акцентировал, что внимательно следит за ситуацией на рынке, чтобы недопустить продажу своих акций россиянам.
— Я думаю, что это провокационный вопрос, потому что я отслеживаю все сплетни и все слухи, и сплетен по поводу продажи россиянам Новой Почты или Rozetka не было, — подчеркнул Владислав Чечеткин.
Бизнесмен добавил, что Rozetka не получала предложений и от Альфа Групп российских олигархов Михаила Фридмана и Германа Хана.
— К Rozetka Альфа-Банк не обращался, как и в принципе другие бизнесы, которые имеют российские корни, — рассказал предприниматель.
Ранее сообщалось, площадка для торговли Rozetka проводит подготовку к выходу на IPO (первичное выставление акций).
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак