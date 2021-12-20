Площадка для торговли Rozetka проводит подготовку к выходу на IPO (первичное выставление акций).
Об этом пишет «Интерфакс-Украина», ссылаясь на слова сооснователя украинского бреда Владислава Чечеткина.
Один из владельцев компании акцентировал, что IPO — вероятный вариант для компании.
— IPO просто один из возможных путей, не самый обычный путь для Украины, но надо к этому готовиться, — рассказал Владислав Чечеткин.
Акционер объяснил, что в Rozetka проводят аудит лучшие эксперты.
— Выстраиваем процессы и бизнес, который в будущем можем презентовать для публичного размещения. Амбицией Rozetka является занять 10% розничного товарооборота Украины, что сейчас составляет порядка $6-8 млрд, и до ее исполнения еще долго-долго идти, — отметил бизнесмен.
По его словам, ускоряющиеся технологии позволят ритейлеру занять прочную нишу на рынке в длительной перспективе.
— А значит, компании в течение 3-5 лет надо просто удержать свою долю на рынке в 50-60%, —- подчеркнул Владислав Чечеткин.
Напомним, партнер владельца Rozetka не подтвердил новости о готовящейся сделке с Kaspi.
По оценкам AIN, сумма поглощения Rozetka колебалась от 600 до 889 миллионов долларов.
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Площадка для торговли Rozetka проводит подготовку к выходу на IPO (первичное выставление акций).
Об этом пишет «Интерфакс-Украина», ссылаясь на слова сооснователя украинского бреда Владислава Чечеткина.
Один из владельцев компании акцентировал, что IPO — вероятный вариант для компании.
— IPO просто один из возможных путей, не самый обычный путь для Украины, но надо к этому готовиться, — рассказал Владислав Чечеткин.
Акционер объяснил, что в Rozetka проводят аудит лучшие эксперты.
— Выстраиваем процессы и бизнес, который в будущем можем презентовать для публичного размещения. Амбицией Rozetka является занять 10% розничного товарооборота Украины, что сейчас составляет порядка $6-8 млрд, и до ее исполнения еще долго-долго идти, — отметил бизнесмен.
По его словам, ускоряющиеся технологии позволят ритейлеру занять прочную нишу на рынке в длительной перспективе.
— А значит, компании в течение 3-5 лет надо просто удержать свою долю на рынке в 50-60%, —- подчеркнул Владислав Чечеткин.
Напомним, партнер владельца Rozetka не подтвердил новости о готовящейся сделке с Kaspi.
По оценкам AIN, сумма поглощения Rozetka колебалась от 600 до 889 миллионов долларов.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
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|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак