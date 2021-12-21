Кабинет министров Украины установил, сколько будут стоить пластиковые пакеты толщиной более 50 микрометров.
Решение начнет действовать 1 февраля 2022 года, сообщается на правительственном портале.
Пакеты толщиной более 50 микрометров для товаров и продуктов будут стоить:
Напомним, с 10 декабря в Украине вступил в силу первый этап ограничений обращения пластиковых пакетов – запрет на использование бесплатных пакетов в сфере обслуживания.
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Кабинет министров Украины установил, сколько будут стоить пластиковые пакеты толщиной более 50 микрометров.
Решение начнет действовать 1 февраля 2022 года, сообщается на правительственном портале.
Пакеты толщиной более 50 микрометров для товаров и продуктов будут стоить:
Напомним, с 10 декабря в Украине вступил в силу первый этап ограничений обращения пластиковых пакетов – запрет на использование бесплатных пакетов в сфере обслуживания.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак