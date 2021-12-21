Кабинет министров Украины установил, сколько будут стоить пластиковые пакеты толщиной более 50 микрометров.

Решение начнет действовать 1 февраля 2022 года, сообщается на правительственном портале.

Пакеты толщиной более 50 микрометров для товаров и продуктов будут стоить:

2 грн — пакет без ручек и боковых складок;

2,5 грн — пакет без ручек, но с боковыми складками, или с ручками без боковых складок;

3 грн — пакет с ручками и боковыми складками.

Напомним, с 10 декабря в Украине вступил в силу первый этап ограничений обращения пластиковых пакетов – запрет на использование бесплатных пакетов в сфере обслуживания.