Биржевая цена на газ в Европе 21 декабря впервые превысила отметку 2000 долларов за тысячу кубометров. Стоимость январского фьючерса на TTF выросла на 16% и достигла 171,5 евро за МВт/ч — около 2004 долларов 1 тысячи кубометров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Газ дорожает в связи с наступлением в Европе сильных холодов, а также из-за действий «Газпрома».

В среднем декабрьская температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже, чем в прошлом году.

«Газпром» отказался заказывать на вторник транзит по «Ямала-Европа», в связи с чем трубопровод остановился и перешел в реверсный режим — с запада на восток.

Кроме того, «Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на январь 2021 года и заказал всего 21,6% мощностей по газопроводу «Ямал — Европа» через Польшу.

Напомним, «Газпром» сообщил, что больше не обязан по контракту на 2021 год прокачивать через Украину газ.