Российский «Газпром» опубликовал заявление о том, что он полностью выполнил условия контракта на 2021 год по транзиту газа через украинскую территорию.
Соответствующее сообщение появилось на сайте компании.
— Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 миллиардов м3 российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год, — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что все облгазы в Украине составили списки отключений от газа на случай критической ситуации с остановкой Российской Федерацией транзита газа через Украину.
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Российский «Газпром» опубликовал заявление о том, что он полностью выполнил условия контракта на 2021 год по транзиту газа через украинскую территорию.
Соответствующее сообщение появилось на сайте компании.
— Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 миллиардов м3 российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год, — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что все облгазы в Украине составили списки отключений от газа на случай критической ситуации с остановкой Российской Федерацией транзита газа через Украину.