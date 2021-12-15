Российский «Газпром» опубликовал заявление о том, что он полностью выполнил условия контракта на 2021 год по транзиту газа через украинскую территорию.

Соответствующее сообщение появилось на сайте компании.

— Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 миллиардов м3 российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что все облгазы в Украине составили списки отключений от газа на случай критической ситуации с остановкой Российской Федерацией транзита газа через Украину.