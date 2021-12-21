В Соединенных Штатах Америки рассматривают введение жесткого экспортного контроля России, если она прибегнет к полномасштабной войне с Украиной. Это будет дополнением к экономическим санкциям против страны.
Об этом пишет Reuters.
Меры против России, которые обсуждаются на встрече в Белом доме — содержат в себе жесткий экспортный контроль, который может ограничить страну в поставках промышленных и потребительских технологий.
Отмечается, что Россию планируют ограничить в импорте мобильных телефонов основных компонентов самолетов и автомобилей, а также материалов из многих других секторов. Это может серьезно повлиять на потребителей из России, промышленные предприятия и занятость.
В то же время администрация Байдена рассматривает блокировку доступа компании Huawei к передовым полупроводникам, содержащим в себе американские детали. США планируют провести консультации с ключевыми партнерами в Европе и Азии, которые могут быть причастны к мерам, чтобы скоординировать свои усилия там, где это необходимо.
Ранее появилась информация, что российская армия может начать наступление на Украину в сочельник 24 декабря.
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В Соединенных Штатах Америки рассматривают введение жесткого экспортного контроля России, если она прибегнет к полномасштабной войне с Украиной. Это будет дополнением к экономическим санкциям против страны.
Об этом пишет Reuters.
Меры против России, которые обсуждаются на встрече в Белом доме — содержат в себе жесткий экспортный контроль, который может ограничить страну в поставках промышленных и потребительских технологий.
Отмечается, что Россию планируют ограничить в импорте мобильных телефонов основных компонентов самолетов и автомобилей, а также материалов из многих других секторов. Это может серьезно повлиять на потребителей из России, промышленные предприятия и занятость.
В то же время администрация Байдена рассматривает блокировку доступа компании Huawei к передовым полупроводникам, содержащим в себе американские детали. США планируют провести консультации с ключевыми партнерами в Европе и Азии, которые могут быть причастны к мерам, чтобы скоординировать свои усилия там, где это необходимо.
Ранее появилась информация, что российская армия может начать наступление на Украину в сочельник 24 декабря.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак