В Соединенных Штатах Америки рассматривают введение жесткого экспортного контроля России, если она прибегнет к полномасштабной войне с Украиной. Это будет дополнением к экономическим санкциям против страны.

Об этом пишет Reuters.

Меры против России, которые обсуждаются на встрече в Белом доме — содержат в себе жесткий экспортный контроль, который может ограничить страну в поставках промышленных и потребительских технологий.

Отмечается, что Россию планируют ограничить в импорте мобильных телефонов основных компонентов самолетов и автомобилей, а также материалов из многих других секторов. Это может серьезно повлиять на потребителей из России, промышленные предприятия и занятость.

В то же время администрация Байдена рассматривает блокировку доступа компании Huawei к передовым полупроводникам, содержащим в себе американские детали. США планируют провести консультации с ключевыми партнерами в Европе и Азии, которые могут быть причастны к мерам, чтобы скоординировать свои усилия там, где это необходимо.

Ранее появилась информация, что российская армия может начать наступление на Украину в сочельник 24 декабря.