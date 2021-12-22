Николаевский исполком согласовал проект бюджета громады на 2022 год.

Соответствующее решение было принято на заседании исполкома в среду, 22 декабря, пишут НикВести.

Директор департамента финансов Николаевского городского совета Вера Святелик отметила, что рассматриваемый бюджет не изменен. Все предложения, которые были озвучены на презентации бюджета в субботу, 18 декабря, направлены на рассмотрение бюджетной комиссии.

— По итогу рекомендаций комиссии во время голосования они, либо будут учтены, либо будет предоставлен обоснованный отказ, — пояснила Вера Святелик.

Вопрос был поддержан 14-ю голосами без обсуждения.

Напомним, что по проекту бюджета на образование планируют направить 2 миллиарда 488 миллионов, 74,6% от этой суммы — зарплата. 115 миллионов направят на продукты и текущие расходы образовательной сферы.

161,9 миллионов направят на культуру. Из этой суммы 54 миллиона гривен направят на обеспечение деятельности библиотек. 51 миллион гривен на поддержку КП Николаевский зоопарк.

194,6 миллионов гривен получит физкультура и спорт. На содержание 16-ти ДЮСШ из этой суммы выделят 128,9 миллионов гривен. На Центральный городской стадион — 21,3 миллиона гривен.

Расходы на ЖКХ из общего фонда — 486,8 миллиона гривен, в частности, на благоустройство города направят 364 миллиона гривен, ремонт городских дорог — 150 миллионов гривен.

В мэрии Николаева прогнозируют, что доходы бюджета города на следующий год составят 5,1 миллиарда гривен. Расходов запланировали на 300 миллионов больше.