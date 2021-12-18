В субботу, 18 декабря, в горсовете Николаева презентовали проект бюджета города на 2022 год, стали известны траты на ключевые сферы.

На образование, в частности, планируют направить 2 миллиарда 488 миллионов, 74,6% от этой суммы — зарплата, сообщают НикВести.

— Это, как обычно, самая большая отрасль в бюджете Николаева, — прокомментировала директор департамента финансов Николаевского городского совета Вера Святелик

115 миллионов направят на продукты и текущие расходы образовательной сферы.

По сфере охраны здоровья, то тут наибольшие бюджетные расходы составят коммунальные платежи, поскольку выплату зарплаты на себя забрала Национальная служба здоровья Украины.

161,9 миллионов направят на культуру. Из этой суммы 54 миллиона гривен направят на обеспечение деятельности библиотек. 51 миллион гривен на поддержку КП Николаевский зоопарк.

194,6 миллионов гривен получит физкультура и спорт. На содержание 16-ти ДЮСШ из этой суммы выделят 128,9 миллионов гривен. На Центральный городской стадион — 21,3 миллиона гривен.

Расходы на ЖКХ из общего фонда — 486,8 миллиона гривен, в частности, на благоустройство города направят 364 миллиона гривен, ремонт городских дорог — 150 миллионов гривен.

В мэрии Николаева прогнозируют, что доходы бюджета города на следующий год составят 5,1 миллиарда гривен. Расходов запланировали на 300 миллионов больше.

Напомним, глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк считает, что бюджет города на следующий год нужно принимать в срочном порядке, чтобы не дать государству лишить город денег.

В свою очередь, глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская заявила, что не будет голосовать за бюджет города на 2022 год, пока чиновники подробно не обсудят и не согласуют его с депутатами.

Недавно депутатам раздали предложения главных распорядителей бюджетных средств к проекту бюджета Николаева-2022. Общая сумма внесенных чиновниками мэрии Николаева предложений к городскому бюджету на 2022 год составляет порядка 2 миллиардов гривен.

Ранее НикВести писали о том, сколько денег из бюджета-2021 не учпели освоить главные распорядители средств. Например, Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета «освоил» только 43,2 миллиона гривен из выделенных 103,4 миллиона гривен в бюджете города на 2021 год, что составляет всего 41,8% от общей суммы.

Похожая ситуация с освоением денег бюджета Николаева и в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства. Там «освоили» только 362 миллиона гривен из выделенных 780 миллионов в городском бюджете на 2021 год. Это всего 46,5% от общей суммы.

Директор антикоррупционного департамента Николаевского городского совета Андрей Ермолае рассказал, что сумма неосвоенных Департаментом жилищно-коммунального хозяйства в 400 миллионов гривен еще изменится, поскольку только в конце декабря будут закрыты все акты выполненных работ.