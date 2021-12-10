Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета «освоил» только 43,2 миллиона гривен из выделенных 103,4 миллиона гривен в бюджете города на 2021 год, что составляет всего 41,8% от общей суммы.

Соответствующая информация по состоянию на 3 декабря 2021 года опубликована на сайте Николаевского городского совета, пишут НикВести.

Чиновникам Департамента энергетики удалось израсходовать всего 36,7% денег, предусмотренных на капитальные расходы – 33,1 миллиона гривен из запланированных 90,4 миллиона гривен.

Например, на капитальные ремонты потратили 4,7 миллиона гривен из 40,2 миллиона гривен – это лишь 11,9% от суммы. При этом на ремонты объектов нежилого фонда было выделено почти 21,8 миллиона гривен, однако использовано меньше 4,6 миллиона гривен – 21,1%. В то же время, на проекты реконструкции и реставрации потратили около 22,8 миллиона гривен (55% от запланированных расходов).

В разрезе капитальных расходов лучше всего чиновники справились с закупкой оборудования и предметов долгосрочного употребления, освоив 64,3% от выделенной суммы.

Отметим, что деньги на текущие расходы использованы на 77,6%. Сюда входят зарплаты, командировки, оплата коммунальных услуг, а также других услуг, например, по уборке улиц, покосу газонов, уходу за зелеными зонами и т.д.

В целом, по состоянию на 3 декабря текущего года, Департамент энергетики и энергосбережения не освоил больше половины от запланированных средств – это 60,1 миллиона гривен.

Отметим, что похожая ситуация с освоением денег бюджета Николаева и в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства. Там «освоили» только 362 миллиона гривен из выделенных 780 миллионов в городском бюджете на 2021 год. Это всего 46,5% от общей суммы.

Ранее НикВести сообщали, что общая сумма внесенных чиновниками мэрии Николаева предложений к городскому бюджету на 2022 год составляет порядка 2 миллиардов гривен.

Напомним, глава фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк считает, что бюджет города на следующий год нужно принимать в срочном порядке, чтобы не дать государству лишить город денег.

Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская заявила, что не будет голосовать за бюджет города на 2022 год, пока чиновники подробно не обсудят и не согласуют его с депутатами.

Ранее первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков заявил, что на этой неделе выйдет к депутатам с информацией по бюджету города на 2022 год, чтобы они успели детально ознакомиться и внести свои изменения. Ранее с таким требованием выступила глава фракции партии «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская. Она была возмущена, что за полтора месяца до конца 2021 года депутатам до сих пор не презентовали проект бюджета Николаева на следующий год. Поэтому она потребовала от Виталия Лукова организовать соответствующий доклад для депутатов.