Директор антикоррупционного департамента Николаевского городского совета Андрей Ермолае рассказал, что сумма неосвоенных Департаментом жилищно-коммунального хозяйства в 400 миллионов гривен еще изменится, поскольку только в конце декабря будут закрыты все акты выполненных работ.

Об этом он сказал в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» во вторник, 14 декабря, пишут НикВести.

В то же время Андрей Ермолаев сообщил, что большая часть этих денег, 250 миллионов гривен, не будет освоена в этом году. Из них: 150 миллионов гривен – кредитные деньги и 100 миллионов гривен – деньги на текущий ремонт дорог, который не могут выполнить из-за дождливой погоды.

— Из этих 400 миллионов гривен: 150 миллионов – это кредит, мы его в этом году использовать не будем. Дальше – 100 миллионов выделили на текущий ремонт дорог. Вы сейчас видите какие погоды. Скорее всего, они тоже не будут использованы, чтобы не укладывать в дождь асфальт. Вы смотрите на сайте [по состоянию] на каждый день. Скажем так, вы смотрите на 3 декабря, на 7 декабря. Все обязательства уже подтянулись, а акты обычно закрывают в конце месяца. Более точную информацию нужно смотреть на 1 декабря. Если вы отнимете от них 250 миллионов, то там останется не так уж много. Плюс, вы же знаете, что конец года – аврал, все сдают работы. Поэтому я бы этой цифры так не пугался, – рассказал Андрей Ермолаев.

Первый вице-мэр Николаева Виталий Луков добавил, что часть денег из 400 миллионов гривен не будет освоена, поскольку правоохранители изъяли документы по нескольким объектам из-за чего работы на них приостановлены. Это, в частности, касается дюкера в микрорайон Варваровка и реконструкции Соборной площади.

— Есть еще много незакрытых актов выполненных работ. У нас есть остановленные по субъективным причинам объекты, на которые были предусмотрены средства. Это дюкер через лиман и это та же наша площадь. Потому что документы изъяты правоохранительными органами и, соответственно, нельзя выполнять работы, закрывать акты и так далее, – сказал Виталий Луков.

Ранее НикВести писали, что по состоянию на 3 декабря Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета «освоил» только 362 миллиона гривен из выделенных 780 миллионов в городском бюджете на 2021 год, что составляет всего 46,5% от общей суммы.

Напомним, что общая сумма внесенных чиновниками мэрии Николаева предложений к городскому бюджету на 2022 год составляет порядка 2 миллиардов гривен.

Глава фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк считает, что бюджет города на следующий год нужно принимать в срочном порядке, чтобы не дать государству лишить город денег.

В то же время глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская заявила, что не будет голосовать за бюджет города на 2022 год, пока чиновники подробно не обсудят и не согласуют его с депутатами.

Первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков заявил, что выйдет к депутатам с информацией по бюджету города на 2022 год, чтобы они успели детально ознакомиться и внести свои изменения. Ранее с таким требованием выступила глава фракции партии «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская. Она была возмущена, что за полтора месяца до конца 2021 года депутатам до сих пор не презентовали проект бюджета Николаева на следующий год. Поэтому она потребовала от Виталия Лукова организовать соответствующий доклад для депутатов.