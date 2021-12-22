Оформить карту для получения 1000 гривен по программе «єПідтримка» можно в шести банках, а еще тринадцать банков находятся на стадии подключения.

Об этом во время пресс-конференции сказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет Укринформ.

— На сегодняшний день (22 декабря, — прим.) к программе подключены шесть банков. Это А-Банк, Альфа-банк, Приватбанк, Укргазбанк, Монобанк и Ощадбанк. И сейчас 13 банков еще в процессе подключения, — рассказал Михаил Федоров.

Он добавил, что с момента запуска программы «єПідтримка» заявку на получение средств в приложении «Дія» подали 4,5 миллиона украинцев.

По словам вице-премьера, Минцифры разработало максимально простой алгоритм подачи заявки, который понятен гражданам с низким уровнем цифровой грамотности.

Федоров отметил, что некоторые банки планируют выдавать физические карты для начисления средств по программе. Благодаря этому те граждане, которые не имеют в телефонах функции бесконтактной оплаты и не хотят покупать онлайн, смогут также использовать начисленные деньги.

Как сообщила на брифинге первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, украинцы по программе «єПідтримка» уже потратили более 200 миллионов гривен.

— По состоянию на сегодняшний день (22 декабря, — прим.) 5,5 миллиона украинцев открыли карточки в банках, у нас сформированы заявки в «Дії» на выплаты от 4,5 миллиона украинцев. Более 2,3 млн украинцев получили выплату в 1000 гривен, и более 200 млн гривен уже потрачено теми, кто сформировал карточки, и воспользовался этой программой. Чаще всего эти средства тратятся на покупку книг, кинотеатры, театры, — сказала Юлия Свириденко.

Она отметила, что в настоящее время эта программа реализуется через приложение «Дія», однако планируется, что во ІІ-ІІІ квартале 2022 года украинцы смогут подать заявки и в оффлайн режиме. Программа «єПідтримка» будет действовать на протяжении всего следующего года.

— Деньги, которые люди получат на свою карточку, можно будет потратить в течение 4 месяцев со дня получения этих средств, — сказала Юлия Свириденко.

Ранее сообщалось, что уже 1,5 миллиона вакцинированных украинцев получили по 1 000 гривен в рамках государственной программы «єПідтримка».