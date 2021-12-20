Уже 1,5 миллиона вакцинированных украинцев получили по 1 000 грн в рамках государственной программы «єПідтримка».

Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма, пишет Укринформ.

— Сейчас уже есть 3,5 миллиона заявок, которые уже переданы на оплату. Из них 1,5 млн граждан уже получили средства, соответственно, этот платеж состоится либо завтра, либо послезавтра, в зависимости от технических деталей, из которых часть пойдет уже на компенсацию ранее выплаченных средств, а часть – на прямые платежи банка, — сказал Ростислав Шурма.

Он отметил, что есть ряд банков, которые осуществляют выплаты за счет своих средств, а затем получат компенсацию от государства, а есть ряд банков, которые просто транзитируют средства, которые выплатит государство.

Ростислав Шурма напомнил, что виртуальная карточка будет сразу запрограммирована на оплату категорий услуг, наиболее пострадавших от карантина: на железнодорожные и авиабилеты в пределах страны, театры, кино, музеи, концерты, книги, спортзалы. Средства на виртуальную карту в рамках программы «єПідтримка» должны поступить в течение 10 дней после подачи заявки.

— По факту будет осуществляться значительно быстрее, по нашим оценкам, это будет 4 дня максимум. Но некоторые банки, имея высокое доверие и к государству, и к программе, не ожидают и за счет собственных средств осуществляют эту выплату, — сказал Ростислав Шурма.

По его словам, в этом году хватит тех 8 миллиардов гривен, которые Верховная Рада выделила из госбюджета на программу «єПідтримка». Чтобы получить деньги на первом этапе выплат, нужно подать заявление с 19 по 29 декабря.

Заместитель руководителя Офиса Президента подчеркнул, что каждый вакцинированный гражданин Украины получит эти выплаты, даже если у него нет смартфона или банковской карты.

— Просто приоритет на цифровую услугу, цифровую карту. Мы ожидаем, что практически все банки будут имитировать и банковскую карту... В конце концов даже те, кто не сможет получить пластиковые карты, думаю, ближе к концу следующего года будут предусмотрены абсолютно традиционные способы получения этой помощи, — сказал Ростислав Шурма.

Ростислав Шурма напомнил и о том, что граждане Украины от 60 лет, прошедшие полную вакцинацию против COVID-19, с января 2022 года смогут потратить предусмотренную законом тысячу гривень на социальные нужды, в том числе на приобретение лекарств (их перечень должен определить Кабмин).

— Это пилотная программа, и мы будем ее развивать. Думаю, каждый месяц мы будем вносить какие-то дополнения, изменения в развитие этой программы, — сказал Ростислав Шурма.

Как сообщалось, с января украинцы возрастом 60 лет и старше смогут потратить полученную от государства 1 тысячу гривен на социальные нужды.