Власти Шри-Ланки предложили Ирану вернуть $251 млн. долга за поставленную нефть чаем.

Об этом сообщает Reuters.

Министр плантаций Рамеш Патирана планирует начать поставки чая в Иран с января.

— Мы надеемся посылать чай на 5 миллионов долларов каждый месяц в счет погашения Ирану покупок нефти, отложенных за последние четыре года, — сказал Рамеш Патирана.

Как сообщает ВВС, на это есть как минимум две причины. Во-первых, Шри-Ланка переживает серьезный финансовый кризис на фоне пандемии коронавируса, и расчет чаем позволил бы стране сэкономить на иностранной валюте.

А во-вторых из-за международных санкций в отношении Ирана нельзя просто так перевести сумму задолженности через иранские банки. Чай же отнесен ООН к категории продуктов первой необходимости и его экспорт в Иран не нарушит международных законов.

Ранее в Офисе Генпрокурора Украины заявили, что Иран продолжает фактически игнорировать украинские запросы о международной правовой помощи, а также скрывает имена и должности обвиняемых по делу о сбивании самолета МАУ в Тегеране.