Власти Шри-Ланки предложили Ирану вернуть $251 млн. долга за поставленную нефть чаем.
Об этом сообщает Reuters.
Министр плантаций Рамеш Патирана планирует начать поставки чая в Иран с января.
— Мы надеемся посылать чай на 5 миллионов долларов каждый месяц в счет погашения Ирану покупок нефти, отложенных за последние четыре года, — сказал Рамеш Патирана.
Как сообщает ВВС, на это есть как минимум две причины. Во-первых, Шри-Ланка переживает серьезный финансовый кризис на фоне пандемии коронавируса, и расчет чаем позволил бы стране сэкономить на иностранной валюте.
А во-вторых из-за международных санкций в отношении Ирана нельзя просто так перевести сумму задолженности через иранские банки. Чай же отнесен ООН к категории продуктов первой необходимости и его экспорт в Иран не нарушит международных законов.
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Власти Шри-Ланки предложили Ирану вернуть $251 млн. долга за поставленную нефть чаем.
Об этом сообщает Reuters.
Министр плантаций Рамеш Патирана планирует начать поставки чая в Иран с января.
— Мы надеемся посылать чай на 5 миллионов долларов каждый месяц в счет погашения Ирану покупок нефти, отложенных за последние четыре года, — сказал Рамеш Патирана.
Как сообщает ВВС, на это есть как минимум две причины. Во-первых, Шри-Ланка переживает серьезный финансовый кризис на фоне пандемии коронавируса, и расчет чаем позволил бы стране сэкономить на иностранной валюте.
А во-вторых из-за международных санкций в отношении Ирана нельзя просто так перевести сумму задолженности через иранские банки. Чай же отнесен ООН к категории продуктов первой необходимости и его экспорт в Иран не нарушит международных законов.
Ранее в Офисе Генпрокурора Украины заявили, что Иран продолжает фактически игнорировать украинские запросы о международной правовой помощи, а также скрывает имена и должности обвиняемых по делу о сбивании самолета МАУ в Тегеране.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак