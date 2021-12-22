В Офисе Генпрокурора Украины заявили, что Иран продолжает фактически игнорировать украинские запросы о международной правовой помощи, а также скрывает имена и должности обвиняемых по делу о сбивании самолета МАУ в Тегеране.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Заместитель Генерального прокурора Максим Якубовский заявил, что недавно иранская сторона снова нарушила договоренности — в частности, не выполнила обещание предоставить украинским прокурорам возможность ознакомиться с материалами иранского уголовного дела, которое уже отправили в суд.

— Тщательно скрываются имена и должности обвиняемых лиц и действия, инкриминируемые каждому из них. Впрочем, я хочу заверить, что мы двигаемся вперед в нашем уголовном производстве. И мы не единственные в этой борьбе за справедливость. Канада, Великобритания и Швеция являются надежными нашими партнерами как в межправительственном процессе, так и в криминальном блоке вопросов, — сказал Максим Якубовский.

В Офисе генпрокурора также сообщили, что в рамках уголовного производства исследовали восемь отчетов от представителей иностранных стран и организаций: четыре иранских, три канадских и один ㅡ специального докладчика ООН.

Кроме того, допросили более 50 свидетелей, совершили более 100 обзоров фото и видеоматериалов, провели следственный эксперимент с привлечением специалистов и сейчас идет комплексная комиссионная криминалистическая экспертиза.

Ранее сообщалось, что Международная группа по координации помощи жертвам сбитого самолета МАУ под Тегераном требует, чтобы иранская сторона до 5 января 2022 года подтвердила свою готовность участвовать в переговорах по возмещениям за сбивание рейса.

Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской авиакомпании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.

3 февраля власти Ирана заявили, что отказываются предоставлять Украине какие-либо материалы по сбитому пассажирскому самолету компании МАУ.

Так, в Министерстве иностранных дел Ирана заявили о завершении расследования по факту крушения самолета «Международных авиалиний Украины» и добавили, что «черные ящики» украинского самолета не содержат важной информации.

В деле о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых. Сейчас под стражей находятся лишь трое фигурантов.