Международная группа по координации помощи жертвам сбитого самолета МАУ под Тегераном требует, чтобы иранская сторона до 5 января 2022 года подтвердила свою готовность участвовать в переговорах по возмещениям за сбивание рейса.

Об этом говорится в заявлении группы, обнародованном на сайте МИД, сообщает «Европейская правда».

16 декабря международная группа, в которую входят представители Канады, Швеции, Британии и Украины, провели виртуальную встречу.

Они обсудили ответ Ирана на свое предложение об обсуждении возмещения за сбивание рейса МАУ и направили еще один запрос, которым пригласили Иран обсудить вопросы, касающиеся претензий и требований группы в контексте возмещения ущерба в течение недели с 17 января 2022 года.

Группа отметила, что Иран проявляет «очевидное нежелание» конструктивно и вовремя решать этот вопрос.

Поэтому в обращении к Ирану отмечается, что иранская сторона должна до 5 января 2022 подтвердить свою готовность участвовать в переговорах с Координационной группой.

В противном случае группа приходит к выводу, что дальнейшие попытки договориться о возмещении с Ираном напрасны.

— Координационной группе придется серьезно рассмотреть другие пути решения этого вопроса в рамках международного права. Прошло почти два года с момента сбития рейса PS752, но Исламская Республика Иран до сих пор не проявила заинтересованности в соблюдении своих международно-правовых обязательств. Терпение Координационной группы исчерпывается, — сказано в заявлении.

В январе 2020 года, после трех дней возражений перед значительным числом доказательств, Иран наконец-то признал, что его военизированная Революционная гвардия ошибочно сбила украинский самолет МАУ двумя ракетами класса «земля-воздух».

По этому делу Иран предъявил обвинение десяти должностным лицам. Это произошло через месяц после того, как Иран столкнулся с резкой международной критикой за публикацию окончательного отчета, в котором сбивание самолета объяснили человеческой ошибкой, но не называли виновных.

Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской авиакомпании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.

3 февраля власти Ирана заявили, что отказываются предоставлять Украине какие-либо материалы по сбитому пассажирскому самолету компании МАУ.

Так, в Министерстве иностранных дел Ирана заявили о завершении расследования по факту крушения самолета «Международных авиалиний Украины» и добавили, что «черные ящики» украинского самолета не содержат важной информации.

В деле о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых. Сейчас под стражей находятся лишь трое фигурантов.