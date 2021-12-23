Китай дал своим знаменитостям-артистам 10 дней на урегулирование налоговых вопросов после наложения показательно большего штрафа на одну из суперзвезд.
Об этом пишет Dnevnik.
В понедельник влиятельная личность Виа, известная в Китае своими телевизионными видеороликами, была признана виновной в налоговом мошенничестве и приговорена к рекордной сумме в 1,3 миллиарда юаней (181 миллион евро).
Виа, за которой следят миллионы пользователей, исчезла из социальных сетей на следующий день после приговора.
— Каждый гражданин обязан платить налоги, — предупредили в налоговой службе Китая.
Чиновники добавили, что дают звездам время до конца года, чтобы погасить счета. В противном случае им грозят суровые санкции, вплоть до реального заключения.
Ранее сообщалось, Китай удалил Литву из своих таможенных реестров.
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Китай дал своим знаменитостям-артистам 10 дней на урегулирование налоговых вопросов после наложения показательно большего штрафа на одну из суперзвезд.
Об этом пишет Dnevnik.
В понедельник влиятельная личность Виа, известная в Китае своими телевизионными видеороликами, была признана виновной в налоговом мошенничестве и приговорена к рекордной сумме в 1,3 миллиарда юаней (181 миллион евро).
Виа, за которой следят миллионы пользователей, исчезла из социальных сетей на следующий день после приговора.
— Каждый гражданин обязан платить налоги, — предупредили в налоговой службе Китая.
Чиновники добавили, что дают звездам время до конца года, чтобы погасить счета. В противном случае им грозят суровые санкции, вплоть до реального заключения.
Ранее сообщалось, Китай удалил Литву из своих таможенных реестров.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак