Китай дал своим знаменитостям-артистам 10 дней на урегулирование налоговых вопросов после наложения показательно большего штрафа на одну из суперзвезд.

Об этом пишет Dnevnik.

В понедельник влиятельная личность Виа, известная в Китае своими телевизионными видеороликами, была признана виновной в налоговом мошенничестве и приговорена к рекордной сумме в 1,3 миллиарда юаней (181 миллион евро).

Виа, за которой следят миллионы пользователей, исчезла из социальных сетей на следующий день после приговора.

— Каждый гражданин обязан платить налоги, — предупредили в налоговой службе Китая.

Чиновники добавили, что дают звездам время до конца года, чтобы погасить счета. В противном случае им грозят суровые санкции, вплоть до реального заключения.

Ранее сообщалось, Китай удалил Литву из своих таможенных реестров.