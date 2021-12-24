Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон вошел в состав совета директоров компании «СИБУР», крупнейшей интегрированной нефтегазохимической компании России.
Об этом сообщает Интерфакс.
Фийона включили в кандидаты еще 18 ноября, но «СИБУР» сообщил об этом одновременно с раскрытием решения собрания акционеров от 22 декабря об избрании нового состава совета.
Фийон стал независимым директором. Как отметили в компании, «господин Фийон не только управленец высочайшего уровня, но и последовательный сторонник продвижения повестки дня устойчивого развития, важности переработки и повторного использования сырья».
Франсуа Фийон руководил правительством Франции с 2007 по 2012 годы, при президентстве Николя Саркози. Он ушел из политики после проигрыша президентских выборов Эммануэлю Макрону.
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Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон вошел в состав совета директоров компании «СИБУР», крупнейшей интегрированной нефтегазохимической компании России.
Об этом сообщает Интерфакс.
Фийона включили в кандидаты еще 18 ноября, но «СИБУР» сообщил об этом одновременно с раскрытием решения собрания акционеров от 22 декабря об избрании нового состава совета.
Фийон стал независимым директором. Как отметили в компании, «господин Фийон не только управленец высочайшего уровня, но и последовательный сторонник продвижения повестки дня устойчивого развития, важности переработки и повторного использования сырья».
Франсуа Фийон руководил правительством Франции с 2007 по 2012 годы, при президентстве Николя Саркози. Он ушел из политики после проигрыша президентских выборов Эммануэлю Макрону.
Во Франции идет судебный процесс против Франсуа Фийона за фиктивное трудоустройство жены и детей.
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