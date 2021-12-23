Правительства Германии и Франции призвали Россию соблюдать восстановление полного прекращения огня на Донбассе. При этом они просят продолжить Украину и РФ обсуждать дальнейшие шаги в гуманитарной сфере.

Об этом сообщает Reuters.

— Мы призываем стороны соблюдать режим прекращения огня и продолжить обсуждение дальнейших шагов в гуманитарной сфере, например, открытие пропускных пунктов и обмен задержанными, наряду с остальными выводами Парижского саммита 2019 года, — заявили в Министерствах иностранных дел Германии и Франции.

Напомним, трехсторонняя контактная группа сегодня, 22 декабря, договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Украинская сторона приветствует это решение ТКГ.