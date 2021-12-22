Трехсторонняя контактная группа сегодня, 22 декабря, договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Украинская сторона приветствует это решение ТКГ.

Об этом говорится в заявлениях ОБСЕ и Минобороны.

— На сегодняшнем заседании ТКГ с участием представителей ОРДЛО приоритет был предоставлен вопросам безопасности и, в частности, соблюдения режима прекращения огня. Я был рад, что участники выразили свою решимость полностью соблюдать соглашение об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, — заявил ОБСЕ Микко Кинунен.

На договоренность ТКГ отреагировали в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины.

— ВС Украины заверяют касательно своей позиции последовательно и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, предусмотренных вышеуказанными мерами, в том числе относительно условий открытия огня в ответ, — отметили в Минобороны.

Напомним, на внеочередном заседании трехсторонней контактной группы 9 декабря Россия отвергла предложения Украины расширить состав Совместного центра контроля и координации (СЦКК), а также о возвращении к режиму прекращения огня с 10 декабря.