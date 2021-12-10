На внеочередном заседании трехсторонней контактной группы 9 декабря Россия отвергла предложения Украины расширить состав Совместного центра контроля и координации (СЦКК), а также о возвращении к режиму прекращения огня с 10 декабря.

Об этом сообщила украинская делегация в Telegram.

Украинская сторона в ТКГ «в целях обеспечения стабильного перемирия» предложила расширить состав СЦКК «уполномоченными представителями стран-участниц Нормандского формата (по их согласию)» как независимой стороной.

Как сообщают в ТКГ, РФ это предложение категорически отвергла.

Кроме того, «предложение Украины с призывом к участникам консультаций выступить со встречными заявлениями о возвращении к режиму прекращения огня с 00.01 10 декабря 2021 года» также было отвергнуто Российской Федерацией.

Напомним: Украина предлагает предпринять ряд конкретных шагов, включая новое «рождественское» перемирие, с целью выхода из «тупика» на переговорах по урегулированию начатого Россией вооруженного конфликта