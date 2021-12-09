Украина предлагает предпринять ряд конкретных шагов, включая новое «рождественское» перемирие, с целью выхода из «тупика» на переговорах по урегулированию начатого Россией вооруженного конфликта.

Об этом постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, пишет Укринформ.

— На фоне приближения зимы, закрытия линии разграничения, продолжения нарушения режима прекращения огня и разрыва связей с Украиной создают дополнительные проблемы для мирного населения на оккупированных территориях. Однако шанс улучшить ситуацию еще есть. Будущие рождественские праздники – лучшее время для движения вперед, если только он снова не будет заблокирован политической повесткой дня или требованием о так называемом «прямом диалоге», — сказал Евгений Цымбалюк.

По его словам, украинская сторона предложила ввести так называемое «рождественское прекращение огня» и призвала Россию разблокировать обмен удерживаемыми лицами, «чтобы они смогли отпраздновать вместе со своими семьями и близкими людьми».

Кроме того, украинская сторона предлагает утвердить дополнительные участки разведения сил и средств.

Глава украинской миссии в ОБСЕ призвал российскую сторону вернуться к дипломатическому пути урегулирования начатого ею вооруженного конфликта как в Минском, так и в Нормандском формате.

Напомним, за прошедшие сутки, 8 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.