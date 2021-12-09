За прошедшие сутки, 8 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Нью-Йорка оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Возле Новоалександровки враг совершил два обстрела, применяя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В сторону Светлодарска российские наемники открывали огонь дважды, используя станковые противотанковые, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
Рядом с Луганским противник обстрелял наши позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
По состоянию на 7 часов утра, 9 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк (США) заявил, что Генеральная ассамблея ООН является одним из основных площадок, где Украина может решать вопрос Донбасса и Крыма.
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За прошедшие сутки, 8 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Нью-Йорка оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Возле Новоалександровки враг совершил два обстрела, применяя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В сторону Светлодарска российские наемники открывали огонь дважды, используя станковые противотанковые, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
Рядом с Луганским противник обстрелял наши позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
По состоянию на 7 часов утра, 9 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк (США) заявил, что Генеральная ассамблея ООН является одним из основных площадок, где Украина может решать вопрос Донбасса и Крыма.