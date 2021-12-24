Чтобы остановить депопуляцию и старение населения, хорватское правительство реализовало программу для репатриации. Каждому реэмигранту выплатят по 26 тысяч евро на финаснирование бизнеса.

Об этом пишет EVZ.

Официальные лица Загреба объявили, что каждый экспатриант, проживающий за пределами бывшей югославской страны в ЕС, получит 26 тысяч евро на предпринимательскую деятельность. Данная мера вступит в силу в первый день следующего года.

Хорватские законодатели объясняют такой шаг необходимостью сократить демографический спад, с которым сталкивается Хорватия. Это комплексная программа под названием «Я выбрал Хорватию», предназначенная для граждан, которые выбрали жить в других частях мира. Цель состоит не только в том, чтобы побудить их вернуться на родину, но и поселиться в сельской местности, которая стала очень малонаселенной.

— Эти стимулы «обеспечивают как мотивацию для возвращения, так и финансовые ресурсы для новой жизни, — объяснил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Правительство ожидает, что эта программа может побудить от 4 000 до 4 500 человек вернуться в свою страну. По официальным данным, более 250 тысяч хорватов покинули свою родную страну с момента вступления в Европейский Союз в 2013 году.

Как сообщалось, Европейский Союз согласился принять Хорватию в Шенгенскую зону. Страна убедила ЕС, что сможет управлять внешними границами всего блока.