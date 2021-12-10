Европейский Союз согласился принять Хорватию в Шенгенскую зону. Страна убедила ЕС, что сможет управлять внешними границами всего блока.

Об этом пишет пресс-служба Совета ЕС.

Таким образом, на границах Хорватии с другими странами-членами ЕС можно будет убрать пограничный контроль. В то же время хорватские границы фактически станут границами Европейского Союза.

Оценка соответствия Хорватии условиям Шенгенского соглашения продолжалась в течение 2016—2020 годов. В 2019 году соответствующая комиссия указала на некоторые недостатки, которые хорватское правительство окончательно устранило в феврале 2021 года.

Хорватия является последней страной, которая присоединилась к ЕС – в 2013 году. Болгария и Румыния, которые присоединились еще в 2007 году, до сих пор не выполнили необходимые условия и не присоединились к Шенгену. Также этого не сделал и Кипр.

Шенгенская зона предусматривает полную отмену внутренних границ и общие визовые правила. В Шенгенскую зону входят все страны-члены ЕС, кроме Румынии, Болгарии, Кипра и Ирландии. В Шенгене также находятся Исландия, Швейцария, Норвегия и Лихтенштейн.

Напомним, в Европейском союзе намерены постепенно снимать ограничения на пересечение границ внутри Шенгенской зоны, а также для иностранных граждан, но это не будет быстрым процессом.